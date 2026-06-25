«Вашингтон» объявил о переходе нападающего Алекса Така

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл сделку с «Баффало Сэйбрз», в результате которой в команду перешёл нападающий Алекс Так, сообщает официальный сайт клуба. В рамках обмена «Сэйбрз» получили центрфорварда Дэвида Камфа и выбор в третьем раунде драфта 2027 года.

Так подписал с «Баффало» восьмилетнее продление контракта и сразу был обменян в «Вашингтон».

За карьеру Так забил 200 голов, а также отдал 248 результативных передач, набрав 448 очков в 615 матчах в НХЛ. В минувшем регулярном чемпионате на счету 30-летнего Така 79 игр, где он отметился 33 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. В плей-офф на его счету 7 (4+3) очков в 13 матчах.

Ранее «Вашингтон» совершил обмен с «Сент-Луис Блюз», в результате которого столичный клуб пополнил нападающий Джордан Кайру.