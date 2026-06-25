Зарплата Така в «Вашингтоне» составит $ 10,5 млн с запретом на обмен в первые 4 года

Контракт нападающего Алекса Така с «Вашингтон Кэпиталз» предусматривает полный запрет на обмен хоккеиста в течение первых четырёх сезонов. Напомним, «Баффало Сэйбрз» обменял 30-летнего форварда в «Кэпиталз». Зарплата по его новому восьмилетнему договору составила $ 10,5 млн в год после 4,75 млн в год по прошлому соглашению.

В контракте Така в первые четыре года прописан полный запрет на обмен. С пятого по седьмой сезоны начнёт действовать пункт, при котором Так может выбрать 21 клуб, в которые не хочет переходить. В восьмом сезоне — список из 15 клубов, в которые он не хочет переходить.

За карьеру Так забил 200 голов, а также отдал 248 результативных передач, набрав 448 очков в 615 матчах в НХЛ. В минувшем регулярном чемпионате на счету 30-летнего Така 79 игр, где он отметился 33 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. В плей-офф на его счету 7 (4+3) очков в 13 матчах.