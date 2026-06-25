Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Окажет значительное влияние на команду». В «Вашингтоне» оценили обмен Алекса Така

«Окажет значительное влияние на команду». В «Вашингтоне» оценили обмен Алекса Така
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик прокомментировал обмен с «Баффало Сэйбрз», в результате которого команду пополнил нападающий Алекс Так.

«Алекс – это очень востребованный хоккеист. Мы рады, что он решил перейти в «Вашингтон». Алекс – атакующий форвард первых двух звеньев, обладающий внушительными габаритами, универсальностью и способностью вносить свой вклад в любых ситуациях.

Он постоянно нацелен на ворота, демонстрирует высокий уровень соревновательности, сильную игру по всей площадке и год за годом доказывает высокую эффективность как бомбардир и продуктивный атакующий хоккеист. Кроме того, он обладает лидерскими качествами, трудолюбием и приверженностью к правильной игре – это делает его бесценным дополнением к нашей команде. Считаем, что Алекс окажет значительное влияние [на команду] как на льду, так и за его пределами, отлично впишется в нашу линию нападения», – цитирует Патрика пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Вашингтон» объявил о переходе нападающего Алекса Така
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android