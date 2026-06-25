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После обменов у «Вашингтона» осталось $ 12,8 млн в платёжной ведомости

После обменов у «Вашингтона» осталось $ 12,8 млн в платёжной ведомости
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У «Вашингтон Кэпиталз» осталось $ 12,8 млн в платёжной ведомости после переходов нападающих Джордана Кайру и Алекса Така. На данный момент «Кэпиталз» заполнили платежку на $ 91,2 млн. Напомним, в следующем сезоне потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге составит $ 104 млн.

Ранее клуб выменял Кайру ($ 8,125 млн в год) и Така ($ 10,5 млн в год). Без контрактов по-прежнему остаются нападающие Александр Овечкин, Брэндон Дьюхейм, Хендрикс Лапьер, а также защитник Тревор ван Римсдайк.

На данный момент главным вопросом для клуба остаётся продление контракта с Овечкиным. 40-летний россиянин заявил, что определится со своим будущим в июле.

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