Форвард «Вашингтона»: никогда не задумывался о «Кэпиталз» без Александра Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о ситуации российского нападающего Александра Овечкина, контракт которого со столичным клубом истекает 30 июня. Россиянин заявил, что определится со своим будущим в июле.

«Позвонил ему на днях, чтобы узнать, что у него на уме, но он сейчас в Турции на отдыхе. Поэтому я сказал: «Поговорим о хоккее позже. Наслаждайся временем с семьёй». Он лучший. Классный, весёлый парень, важная часть нашей команды. Он может делать всё, что захочет, делать это так, как захочет, потому что именно так поступают легенды. Так что посмотрим.

Я не встречал никого, похожего на него. Его жажда победы, страсть и желание забивать голы больше, чем у кого-либо другого. Впечатляет его способность оставаться на высоте каждый год, несмотря на давление. Я никогда не задумывался о дне без Овечкина в «Вашингтоне», так что будем решать эту проблему, когда она возникнет», — приводит слова Уилсона пресс-служба НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.