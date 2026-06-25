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«Баффало» подписал семилетний контракт с 21-летним нападающим Заком Бенсоном

«Баффало» подписал семилетний контракт с 21-летним нападающим Заком Бенсоном
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«Баффало Сэйбрз» подписал новый контракт с 21-летним нападающим Заком Бенсоном на семь лет. Кэпхит соглашения канадского форварда составит $ 7,5 млн. До этого у хоккеиста был контракт новичка с окладом $ 950 тыс. Бенсон мог стать ограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 43 (13+30) очка при показателе полезности «+27» в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 9 (5+4) очков при показателе полезности «+6» в 13 играх.

«Сэйбрз» выбрали хоккеиста под общим 13-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2023. В прошлом сезоне «Баффало» впервые за 15 лет вышел в плей-офф и уступил во втором раунде «Монреаль Канадиенс» в семи матчах.

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