Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ назвал сложными переговоры «Далласа» с Робертсоном по новому контракту

Инсайдер НХЛ назвал сложными переговоры «Далласа» с Робертсоном по новому контракту
Комментарии

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн поделился информацией о переговорах «Даллас Старз» с нападающим Джейсоном Робертсоном. У 26-летнего форварда завершается срок договора со среднегодовой зарплатой $ 7,75 млн. 1 июля он может стать ограниченно свободным агентом.

«Да, это сложные переговоры. Они ещё далеки от завершения, однако мне сказали, что обе стороны хотят предпринять ещё одну попытку. Но «Старз» продолжают принимать звонки», — цитирует Лебрюна Oilers Now.

В прошлом сезоне Робертсон набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) очков в шести играх. Ранее СМИ писали об интересе «Оттавы» к Робертсону.

Материалы по теме
Генменеджер «Далласа» — о переговорах с Робертсоном: он, безусловно, для нас в приоритете
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android