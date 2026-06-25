Инсайдер НХЛ назвал сложными переговоры «Далласа» с Робертсоном по новому контракту

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн поделился информацией о переговорах «Даллас Старз» с нападающим Джейсоном Робертсоном. У 26-летнего форварда завершается срок договора со среднегодовой зарплатой $ 7,75 млн. 1 июля он может стать ограниченно свободным агентом.

«Да, это сложные переговоры. Они ещё далеки от завершения, однако мне сказали, что обе стороны хотят предпринять ещё одну попытку. Но «Старз» продолжают принимать звонки», — цитирует Лебрюна Oilers Now.

В прошлом сезоне Робертсон набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) очков в шести играх. Ранее СМИ писали об интересе «Оттавы» к Робертсону.