Фазель: главной задачей для России на выборах ИИХФ будет попадание в Совет

Почётный президент ИИХФ Рене Фазель поделился мыслями о грядущих выборах в состав Совета Международной федерации хоккея. Одним из кандидатов является генеральный секретарь Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов. Выборный полугодовой конгресс организации пройдёт на испанском острове Тенерифе в конце сентября — начале октября.

«Дмитрий много лет в международном хоккее, очень уважаем, представлял Россию на конгрессах, он многое знает. Уверен, у него есть огромный опыт работы. Само по себе для России главная задача — быть в совете. Потому что вы представляете свою страну, знаете всю информацию.

У тех из кандидатов, кто не является членами совета, выиграть намного меньше шансов. В финальной гонке будут наверняка вице-президенты Петр Бржиза и Хенрик Бах-Нильсен», — цитирует Фазеля ТАСС.

Также в число кандидатов на пост президента выдвинуты белорус Сергей Гончаров, испанец Франк Гонсалес, грузин Закария Хечуашвили, представитель Киргизии Айваз Оморканов, немец Франц Райндль и словенец Матьяж Раковец. Действующий президент ИИХФ француз Люк Тардиф покинет свой пост на конгрессе.