Росстандарт утвердил ГОСТ на хоккейную экипировку

Росстандарт утвердил новый ГОСТ с требованиями к защитной хоккейной экипировке. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года. Новый ГОСТ вводится взамен стандарта, действовавшего с 2021 года.

Стандарт устанавливает термины и их определения, требования к эргономике, безопасности, маркировке, а также информации изготовителя. Согласно ГОСТу, экипировка должна быстро и легко регулироваться, надёжно прилегать к защищаемой части головы или тела. Во время использования экипировка должна оставаться на месте и позволять пользователю выполнять движения, не иметь выступы и шероховатости, которые могут вызвать раздражение кожи, болевые ощущения или травму.

Все материалы и комплектующие изделия должны быть совместимы между собой, не причинять вреда при контакте с деталями экипировки, быть устойчивыми к воздействию пота, туалетных принадлежностей или чистящих средств. Экипировка должна быть изготовлена таким образом, чтобы не причинять вред не только самому пользователю, но и другим участникам игрового или тренировочного процесса.