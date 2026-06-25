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«Каролина» продлила контракт с защитником Юусо Вялимяки

«Каролина» продлила контракт с защитником Юусо Вялимяки
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«Каролина Харрикейнз» объявила о продлении договора с защитником Юусо Вялимяки. Одностороннее соглашение рассчитано на год, зарплата 27-летнего финна – $ 900 тыс. за сезон.

По ходу карьеры хоккеист выступал за «Калгари Флеймз», «Аризону Койотс» и «Юту Маммот», проведя 271 матч в регулярках НХЛ. В прошлом сезоне он восстанавливался после травмы крестообразных связок и играл в АХЛ. На его счету 34 (11+23) очка в 45 матчах за «Чикаго Вулвс» с учётом плей-офф.

В прошедшем сезоне «Каролина» во второй раз в клубной истории стала обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии «ураганы» обыграли «Вегас Голден Найтс» в шести матчах.

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