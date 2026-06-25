В Москве состоится товарищеский хоккейный матч между любительскими командами России и США

1 июля в Москве при поддержке Фонда Росконгресс и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоится товарищеский хоккейный матч между любительскими командами России и США. О проведении этой встречи впервые было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «Россия – США: диалог культур» президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи. Одним из организаторов матча выступает Американская торговая палата в России.

«Такие мероприятия способны стать хорошей основой для дальнейшего спортивного, экономического и гуманитарного взаимодействия, ведь спорт всегда был и остаётся языком, который понятен людям по обе стороны океана. Важно и то, что эта игра станет частью более широкого делового диалога. Этот матч – возможность общаться, выстраивать прямой контакт, укреплять связи между людьми, странами и партнёрами. Именно поэтому идея такой встречи и возникла на Петербургском международном экономическом форуме – как продолжение разговора о спорте, культуре и международном взаимодействии. Это не матч сборных и не игра, где мы будем выяснять, кто сильнее», – подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, деятели культуры и представители бизнеса. Капитаном российской команды станет прославленный хоккеист, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, главным тренером – олимпийский чемпион, легендарный нападающий Александр Якушев. Стартовое вбрасывание проведёт легендарный хоккеист XX века, трёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. После матча запланирован торжественный приём Американской торговой палаты в России с участием представителей американского бизнеса.

Со стороны России команда выйдет под названием «Красная машина» – это символ отечественного хоккея, силы традиций и связи поколений. Хоккейные специалисты «Красной машины» помогают в организации матча, чтобы он прошёл на высоком уровне. Благодаря этому в российскую команду приглашены хоккейные и другие звёзды, а в составе будут представлены игроки разных возрастов, что подчеркнёт преемственность опыта и отношений между поколениями.

Ожидается, что встреча любительских команд России и США станет стартом для серии матчей, в первую очередь с участием детских команд, потому что именно в детско-юношеском хоккее обмен опытом особенно важен.