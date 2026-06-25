Бабаев — о Кузнецове: клубы КХЛ ищут иностранцев, которые ему в подмётки не годятся

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал отсутствие контракта у нападающего Евгения Кузнецова.

– Смотрю на эти клубы, мне просто смешно. Они ищут иностранцев, которые ему в подмётки не годятся, даже близко. Дают им по 80-90 млн [рублей], а говорят, что для Кузнецова 40-50 млн – это много. Они что, бредят? Очень много непрофессионалов, людей с зашоренными мозгами. Они мыслят прямолинейно.

– Всё-таки где он будет? В «Нефтехимике»?

– Он постоянно на связи с «Нефтехимиком», ещё с тремя-четырьмя командами. Я бы его видел и в «Динамо» Минск, и в «Барысе». Вариантов — от Шанхая до Хабаровска, — заявил Бабаев в проекте «Роман с хоккеем».