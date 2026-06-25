Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок НХЛ: вероятность возвращения Овечкина в «Вашингтон» – 0%

Экс-игрок НХЛ: вероятность возвращения Овечкина в «Вашингтон» – 0%
Комментарии

Бывший игрок «Каролины Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс», аналитик TSN Джефф О’Нилл заявил, что не верит в возвращение Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз». Ранее клуб выменял двух правых крайних нападающих — Джордана Кайру и Алекса Така. У «Кэпиталз» осталось $ 12,8 млн под потолком зарплат.

«Вероятность возвращения Овечкина — 0%. Обмены, которые сделал «Вашингтон», свидетельствуют, что он не вернётся. Они привлекли двух праворуких снайперов. Я почти уверен, что «Вашингтону» уже сообщили, что он не вернётся», — сказал О’Нилл в эфире шоу TSN OverDrive.

На данный момент главным вопросом для клуба остаётся продление контракта с Овечкиным. 40-летний россиянин заявил, что определится со своим будущим в июле.

Материалы по теме
Два громких обмена «Вашингтона»! Собирают претендента на кубок для Овечкина?
Два громких обмена «Вашингтона»! Собирают претендента на кубок для Овечкина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android