Экс-игрок НХЛ: вероятность возвращения Овечкина в «Вашингтон» – 0%

Бывший игрок «Каролины Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс», аналитик TSN Джефф О’Нилл заявил, что не верит в возвращение Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз». Ранее клуб выменял двух правых крайних нападающих — Джордана Кайру и Алекса Така. У «Кэпиталз» осталось $ 12,8 млн под потолком зарплат.

«Вероятность возвращения Овечкина — 0%. Обмены, которые сделал «Вашингтон», свидетельствуют, что он не вернётся. Они привлекли двух праворуких снайперов. Я почти уверен, что «Вашингтону» уже сообщили, что он не вернётся», — сказал О’Нилл в эфире шоу TSN OverDrive.

На данный момент главным вопросом для клуба остаётся продление контракта с Овечкиным. 40-летний россиянин заявил, что определится со своим будущим в июле.