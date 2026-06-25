Коннор Макдэвид высказался о назначении Майка Бэбкока главным тренером «Эдмонтона»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал назначение Майка Бэбкока на пост главного тренера.

«Безумие определяется как повторение одного и того же действия снова и снова с ожиданием другого результата. Бэбкок другой. Он привносит в нашу команду подход, которого у нас, вероятно, никогда раньше не было. Мы очень долго пытались делать всё одним и тем же способом. Пора попробовать по-другому», цитирует Макдэвида Sportsnet.

Бэбкок не работал с 2023 года, когда был уволен из «Коламбус Блю Джекетс» ещё до начала регулярки. В последний раз в качестве тренера он выводил команду НХЛ на лёд в 2019-м. По ходу карьеры специалист трижды попадал в финал Кубка Стэнли (с «Анахаймом» в 2003 году, «Детройтом» в 2008-м и 2009-м), один раз став обладателем трофея (2008).