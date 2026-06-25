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Хёукеланн — о переходе в «Трактор»: считаю, что это правильный выбор для моей карьеры

Хёукеланн — о переходе в «Трактор»: считаю, что это правильный выбор для моей карьеры
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Голкипер Хенрик Хёукеланн прокомментировал запрет на выступления за сборную Норвегии из-за перехода в КХЛ.

– Вы больше не можете играть за сборную, подписав контракт в КХЛ. Как вы оправдываете этот переход, учитывая решение федерации?
– Это было самым сложным моментом. Представлять Норвегию для меня значило очень много, и я невероятно горжусь тем, что пережил в форме национальной команды. В то же время мне пришлось принять решение, основанное на том, что считаю правильным для своей карьеры. Уважаю оценку, которую должна была провести федерация, но надеюсь, что в будущем у меня будет возможность представлять Норвегию.

– Какую реакцию вы получили после перехода?
– Я получил как поддержку, так и критику, чего я и ожидал. Этот выбор вызовет реакцию, всегда это понимал. Люди по-разному оценивают это решение, но считаю, что это правильный выбор для моей карьеры и будущего, — сказал Хёукеланн в интервью TV2.

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