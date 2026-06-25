«Амур» подписал трёхлетний контракт с нападающим Ярославом Лихачёвым, сообщает пресс-служба клуба. Ранее форвард был обменян из «Локомотива» на денежную компенсацию.

Напомним, ранее Ярослав дважды выступал за «Амур» на правах аренды. Первый полноценный сезон для 21-летнего нападающего в Хабаровске получился по-настоящему ярким — тогда он с ходу заявил о себе, набрав 27 (15+12) очков в 59 встречах. Прошлый сезон стал для форварда прорывным и лучшим в карьере. Ярослав провёл его в статусе лидера атаки тигров — на счету нападающего 39 (22+17) очков в 59 играх.

Всего в КХЛ на счету Лихачёва 112 (61+51) очков в 230 матчах.