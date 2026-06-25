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Новичок «Вашингтона»: надеюсь, Овечкин вернётся в команду ещё на сезон

Новичок «Вашингтона»: надеюсь, Овечкин вернётся в команду ещё на сезон
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Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Джордан Кайру поделился мнением о российском нападающем Александре Овечкине, срок контракта которого со столичным клубом истекает 30 июня 2026 года. 40-летний россиянин в июле огласит решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Он величайший снайпер всех времён, слышал о нём только хорошее. Надеюсь, он вернётся на сезон, и я смогу познакомиться и поиграть вместе с ним. Это было бы невероятно», — цитирует Кайру пресс-служба клуба.

28-летний Кайру провёл в НХЛ 488 матчей и набрал 388 (168+210) очков. Его контракт с кэпхитом $ 8,125 млн действует до конца сезона-2030/2031.

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