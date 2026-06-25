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«Автомобилист», «Торпедо» и московское «Динамо» совершили трёхсторонний обмен

«Автомобилист», «Торпедо» и московское «Динамо» совершили трёхсторонний обмен
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Хоккейный клуб «Торпедо» активировал серию трансферов, в которых также приняли участие «Автомобилист» и московское «Динамо».

Нападающий Никита Артамонов (большую часть минувшего сезона проведший в аренде в нижнекамском «Нефтехимике») и защитник Андрей Сальников (присоединился к МХК «Чайка» в конце января, провёл за нижегородскую молодёжную команду 16 матчей, набрав два очка — 1+1) отправились в Екатеринбург. Взамен «Торпедо» получило защитника Сергея Зборовского и денежную компенсацию.

В свою очередь, защитник Сергей Зборовский отправился в московское «Динамо» — в обмен на денежную компенсацию.

«Трёхсторонний обмен между клубами послужит интересам всех сторон, поскольку участвующие в нём хоккеисты получают возможность перезагрузки своих карьер, а «Торпедо» — достойную денежную компенсацию», — цитирует генерального директора «Торпедо» Евгения Забугу пресс-служба нижегородского клуба.

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