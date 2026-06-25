Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» подписал контракт с защитником Виктором Балдаевым

«Сочи» подписал контракт с защитником Виктором Балдаевым
Комментарии

«Сочи» подписал контракт с защитником Виктором Балдаевым. Как сообщает пресс-служба клуба, односторонний контракт с защитником рассчитан на один сезон.

«Виктор Балдаев – надёжный, жёсткий защитник, который укрепит нашу игру в обороне. Поможет при игре в меньшинстве и займёт свою чёткую роль в команде. Балдаев может постоять за себя и за партнёров. Он даст нам преимущество в плане бойцовского духа на льду. Мы знаем Виктора как проверенного хоккеиста, с неплохим опытом в КХЛ. Надеемся, что все ожидания будут оправданы», – сказал заместитель генерального директора по спортивным операциям «Сочи» Вадим Покотило.

Ранее Виктор уже выступал за «Сочи». Всего в КХЛ он сыграл в 379 матчах и набрал 46 (9+37) очков, совершил 407 силовых приёмов и заблокировал 445 бросков.

Материалы по теме
Комтуа обменяли в «Спартак», а Шипачёв — в «Салавате Юлаеве»! Таблица трансферов КХЛ
Комтуа обменяли в «Спартак», а Шипачёв — в «Салавате Юлаеве»! Таблица трансферов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android