«Сочи» подписал контракт с защитником Виктором Балдаевым. Как сообщает пресс-служба клуба, односторонний контракт с защитником рассчитан на один сезон.

«Виктор Балдаев – надёжный, жёсткий защитник, который укрепит нашу игру в обороне. Поможет при игре в меньшинстве и займёт свою чёткую роль в команде. Балдаев может постоять за себя и за партнёров. Он даст нам преимущество в плане бойцовского духа на льду. Мы знаем Виктора как проверенного хоккеиста, с неплохим опытом в КХЛ. Надеемся, что все ожидания будут оправданы», – сказал заместитель генерального директора по спортивным операциям «Сочи» Вадим Покотило.

Ранее Виктор уже выступал за «Сочи». Всего в КХЛ он сыграл в 379 матчах и набрал 46 (9+37) очков, совершил 407 силовых приёмов и заблокировал 445 бросков.