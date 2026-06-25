Капитан сборной Норвегии: Хёукеланн заслужил контракт в России, он тяжело работал

Капитан сборной Норвегии Андреас Мартинсен заявил, что вратарь Хенрик Хёукеланн заслужил контракт с «Трактором» своим упорным трудом. Ранее руководство федерации хоккея Норвегии заявило, что после перехода в российский клуб голкипер не сможет выступать за сборную.

«Хёукеланн заслужил контракт в России после того, как всю жизнь тяжело работал. Он знает, что ему придётся выдержать это давление пару дней, пока люди не найдут что-то другое, о чём писать», — цитирует Мартинсена NRK.

На прошедшем чемпионате мира по хоккею 31-летний Хёукеланн был признан лучшим вратарём турнира. Со сборной Норвегии Хенрик стал бронзовым призёром чемпионата мира, норвежская национальная команда победила в матче за третье место Канаду.