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«Моя любимая Бабушка». Драйзайтль поздравил Подколзина с днём рождения

«Моя любимая Бабушка». Драйзайтль поздравил Подколзина с днём рождения
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оригинально поздравил российского форварда и партнёра по команде Василия Подколзина с днём рождения. 24 июня россиянину исполнилось 25 лет.

«Моя любимая Бабушка», — написал Драйзайтль.

Фото: аккаунт Драйзайтля в соцсети

В минувшем регулярном чемпионате 25-летний форвард провёл 82 матча, в которых набрал 37 (19+18) очков при показателе полезности «+16». В плей-офф на счету Подколзина 6 (3+3) очков в шести играх. Нападающий дебютировал в КХЛ в составе СКА 12 ноября 2018 года.

Отметим, Драйзайтль является партнёром по звену Подколзина и часто в раздевалке команды произносит слова на русском языке.

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