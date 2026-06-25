Сергей Зборовский обратился к болельщикам «Автомобилиста» после обмена в «Динамо»

Защитник Сергей Зборовский обратился к болельщикам «Автомобилиста». Игрок обороны транзитом через «Торпедо» был обменян в московское «Динамо».

«Дорогому мне клубу «Автомобилист»! Шесть лет пролетели как один миг. Было много моментов — плохих и хороших, но мы проходили их всегда вместе с поднятой головой. Спасибо руководству клуба за доверие, здесь я вырос как игрок и, самое главное, как человек. Отдельно хочу поблагодарить сотрудников клуба. Вы делаете работу, которую никто не видит, но благодаря ней мы чувствуем себя как дома — на домашней арене, в поездках и перелётах. Огромное спасибо персоналу команды, докторам, массажистам и сервисменам, ваш вклад в команду неизмерим.

Ну и, конечно, хочу сказать спасибо своим партнёрам, с кем играл эти шесть лет. Без вас бы ничего этого не было. Дорогие болельщики, вы всегда были добры ко мне и к моей семье. Спасибо вам за это, я никогда этого не забуду. Спасибо, «Автомобилист»! Спасибо, Екатеринбург!» — цитирует Зборовского пресс-служба екатеринбургского клуба.