«Торпедо» подписало контракт с нападающим Павлом Красковским. Двукратный обладатель Кубка Гагарина заключил с нижегородским клубом двухлетний контракт.

29-летний центральный нападающий провёл 699 матчей в КХЛ (все — в составе ярославского «Локомотива»). За 13 сезонов в КХЛ Павел 79 раз поражал ворота соперников и 121 — ассистировал своим партнёрам при взятии ворот. Показатель выигранных за карьеру вбрасываний составляет 51,1%, показатель полезности — «+69».

Ранее хоккейный клуб «Торпедо» активировал серию трансферов, в которых также приняли участие «Автомобилист» и московское «Динамо». Нижегородский клуб в этой сделке получил денежную компенсацию за нападающего Никиту Артамонова и защитника Андрея Сальникова.