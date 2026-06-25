«Считаем трансферным успехом». В «Торпедо» оценили переход Павла Красковского

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о подписании контракта с нападающим Павлом Красковским.

«Подписание двухлетнего контракта с Павлом считаем трансферным успехом, поскольку у него было несколько достойных предложений, в том числе от родного клуба. Своей карьерой Павел доказал надёжность и стабильность, умение честно и терпеливо работать в разных ситуациях, а главное, умение добиваться максимальных результатов. Два подряд Кубка Гагарина и три подряд финала в его спортивной биографии — лучшее тому подтверждение. Со своей стороны полагаем, что сможем предоставить ему возможности для дальнейшего спортивного роста и достижения высоких результатов в составе «Торпедо», — цитирует Забугу пресс-служба клуба.