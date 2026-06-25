Крикунов — о Хёукеланне: нам важно, чтобы этот вратарь усилил «Трактор» и украсил КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о подписании «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира — 2026 Хенрика Хёукеланна.

«Вполне логично, что игрок, которому уже за 30 лет, захотел попробовать себя на более высоком уровне, к тому же заработать больше денег, чем ему платили в Европе. Очевидно, что КХЛ сейчас второй в мире клубный чемпионат после НХЛ и сильно выше уровнем, чем Германия, Швеция, Финляндия и тем более Норвегия.

То, что кто-то отказывает Хёукеланну в его желании и налагает за поездку в Россию санкцию в виде отстранения от сборной, говорит только о норвежских чиновниках и в очередной раз напоминает нам, как в Европе политизировали всё, в том числе спорт. Но это их дело. А нам важно, чтобы этот вратарь усилил «Трактор» и украсил нашу лигу. Если будет играть так же, как на последнем чемпионате мира, то это отличное подписание», — приводят слова Крикунова «Известия».