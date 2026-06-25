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«В моём понимании для «Динамо» это потеря». Черкас — об уходе Комтуа в «Спартак»

«В моём понимании для «Динамо» это потеря». Черкас — об уходе Комтуа в «Спартак»
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Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал уход форварда Макса Комтуа из московского «Динамо» в «Спартак» в результате обмена.

«Комтуа давно подыскивал новую команду, я не знаю, по каким причинам он не хотел оставаться в «Динамо». Но в моём понимании для «Динамо» это потеря, он ведущий игрок, активный с точки зрения силового хоккея, отдавал и забивал. В принципе, это хороший игрок», — приводит слова Черкаса LiveResult.

В «Динамо» 27-летний Комтуа провёл два сезона. На его счету 134 матча за бело-голубых и 97 (47+50) набранных очков. Вместе с динамовцами Макс стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

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