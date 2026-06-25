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Инсайдер НХЛ назвал количество команд, заинтересованных в переходе Александра Никишина

Инсайдер НХЛ назвал количество команд, заинтересованных в переходе Александра Никишина
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Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х рассказал о большом интересе команд лиги к российскому защитнику «Каролины Харрикейнз» Александру Никишину.

«Большой интерес на рынке к Александру Никишину. Более шести команд «в игре». Поскольку он является ограниченно свободным агентом, его запрос на продление контракта явно играет важную роль», — написал Дрегер.

Напомним, ранее Дрегер заявил, что «Каролина» в данный момент «изучает все за и против обмена или продления контракта с Никишиным».

В минувшем розыгрыше Кубка Стэнли Никишин сыграл 17 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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