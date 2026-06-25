Кравчук: запросы Бобровского не избыточны, а вполне понятны, он готов играть до 45 лет

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о возможном уходе вратаря Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз». Срок действующего контракта 37-летнего голкипера рассчитан до 30 июня 2026 года.

— К старту нового сезона Бобровскому исполнится 38 лет – и он, по слухам, просит у «пантер» семилетний контракт. Не слишком ли смелые требования?

— Всей своей карьерой в НХЛ Бобровский показывает и доказывает, что он – суперпрофессионал, который знает и чувствует своё тело, уделяет ему максимальное внимание при подготовке. Как следствие, ему удавалось избегать серьёзных травм.

Поэтому запросы Бобровского не избыточны, а вполне понятны. Он готов играть до 45 лет. Условно, три-четыре сезона в роли безусловно первого номера команды – около 60 матчей за чемпионат. Плюс затем три сезона с вдвое меньшей нагрузкой в регулярке, но с возможным акцентом на плей-офф, где опыт всегда востребован.

Думаю, именно такой примерный план у Сергея и его представителей. И они рассчитывают, что на рынке эти условия они получат, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.