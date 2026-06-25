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«Спартак» представил план предсезонной подготовки

«Спартак» представил план предсезонной подготовки
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Пресс-служба «Спартака» представила план предсезонной подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

«Начинаем с тренировочного сбора с 1 по 12 августа на базе в Пересвете. Затем команда продолжит предсезонную подготовку в «Сокольниках», где запланировано три контрольных матча: с «Северсталью» (16 августа), «Торпедо» (20 августа) и «Шанхайскими Драконами» (24 августа). С 27 по 30 августа «Спартак» примет участие в Кубке мэра Москвы по хоккею, который традиционно пройдёт на нашей домашней арене — «Мегаспорт», — сказано в сообщении команды.

Фото: «Спартак»

Ранее «Спартак» и канадский нападающий Макс Комтуа заключили однолетний контракт.

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