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«Он выбрал деньги, чем-то приходится жертвовать». Щитов о переходе Хёукеланна в «Трактор»

«Он выбрал деньги, чем-то приходится жертвовать». Щитов о переходе Хёукеланна в «Трактор»
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал запрет голкиперу Хенрику Хёукеланну выступать за сборную Норвегии после перехода в «Трактор».

«Это современные реалии, политика. Они считают, что это правильно, у них так принято. Хёукеланн выбрал деньги, решил приехать и поиграть. Чем-то приходится жертвовать. Но что поделать, сейчас такая жизнь: политику смешивают со спортом, особенно в Европе. Для них политические принципы важнее, чем дискриминация своего игрока. Ничего не поделаешь, такая ситуация в мире. К современным реалиям надо приспосабливаться.

В Россию можно переезжать. Многие приезжают из Северной Америки. Не будет Хёукеланн играть за сборную — ладно. Он может здесь больше денег заработать. Понятно, что игроки там будут лишний раз думать, переезжать ли в Россию. Кто знает, может, на них санкции наложат, счета заморозят», — цитирует Щитова «Советский спорт».

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