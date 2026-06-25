«Он выбрал деньги, чем-то приходится жертвовать». Щитов о переходе Хёукеланна в «Трактор»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал запрет голкиперу Хенрику Хёукеланну выступать за сборную Норвегии после перехода в «Трактор».

«Это современные реалии, политика. Они считают, что это правильно, у них так принято. Хёукеланн выбрал деньги, решил приехать и поиграть. Чем-то приходится жертвовать. Но что поделать, сейчас такая жизнь: политику смешивают со спортом, особенно в Европе. Для них политические принципы важнее, чем дискриминация своего игрока. Ничего не поделаешь, такая ситуация в мире. К современным реалиям надо приспосабливаться.

В Россию можно переезжать. Многие приезжают из Северной Америки. Не будет Хёукеланн играть за сборную — ладно. Он может здесь больше денег заработать. Понятно, что игроки там будут лишний раз думать, переезжать ли в Россию. Кто знает, может, на них санкции наложат, счета заморозят», — цитирует Щитова «Советский спорт».