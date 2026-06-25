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Степан Никулин перешёл из «Локомотива» в «Сибирь», новосибирский клуб делал оффершит

Степан Никулин перешёл из «Локомотива» в «Сибирь», новосибирский клуб делал оффершит
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Нападающий Степан Никулин, имеющий статус ограниченного свободного агента в «Локомотиве», перешёл в хоккейный клуб «Сибирь» — ярославский клуб не стал повторять контрактное предложение (оффершит) новосибирского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири». «Локомотив» получит денежную компенсацию.

Никулин – воспитанник ярославского хоккея. Всю клубную карьеру провёл в системе «Локомотива», дебютировал в КХЛ в сезоне-2021/2022. На счету нападающего 237 игр в лиге, 36 заброшенных шайб и 58 результативных передач. В составе ярославского «Локомотива» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2025 и 2026 годах.

Ранее «Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в «Сибирь».

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