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Виктор Козлов ответил, почему «Салават Юлаев» не стал предлагать Кузнецову новый контракт

Виктор Козлов ответил, почему «Салават Юлаев» не стал предлагать Кузнецову новый контракт
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об уходе из команды форварда Евгения Кузнецова.

– Была ли возможность оставить Евгения Кузнецова в «Салавате Юлаеве»?
– Никак не получалось оставить. У нас были споры, мы много разговаривали с руководством. Но пришли к выводу, что не получится у нас его оставить.

– Евгений ведь приехал в Америку. Не пересекались с ним (Козлов на момент интервью находился в Майами. — Прим. «Чемпионата»)?
– Может, он на матчи чемпионата мира по футболу ходит? Надо спросить у его друзей, кто с ним вместе ездит и снимает о нём контент. Я смотрю по видео: Кузнецов то в Лас-Вегасе, то ребята были в Мексике. Я даже не знаю, где он сейчас.

– Евгений очень ярок в медиа.
– Такие люди если талантливы, то талантливы во всём, — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

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