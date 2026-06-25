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«Филадельфия» обменяла форварда Гарнета Хэтэуэя во «Флориду»

«Филадельфия» обменяла форварда Гарнета Хэтэуэя во «Флориду»
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«Филадельфия Флайерз» обменяла форварда Гарнета Хэтэуэя во «Флориду Пантерз» и выбор в шестом раунде драфта НХЛ 2026 года, сообщает пресс-служба «пантер». «Лётчики» получили выбор в пятом раунде на драфте 2026 года и в четвёртом раунде драфта 2027 года. Кроме того, «Филадельфия» сохранит за собой 50% от стоимости контракта Хэтэуэя.

34-летний Хэтэуэй провёл за «Филадельфию» в сезоне-2025/2026 66 игр, где набрал 3 (1+2) очка. В розыгрыше Кубка Стэнли на его счету восемь матчей и 2 (1+1) очка. Всего в НХЛ на его счету 672 встречи и 163 (76+87) очка.

«Гарнет — физически сильный и очень целеустремлённый игрок, который отлично дополнит нашу команду. Мы рады, что его опытный игрок присоединится к нам в предстоящем сезоне», — заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.

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