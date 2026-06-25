Кравчук о «Харте» Кучерова: успех не был полностью оценён СМИ, болельщиками, специалистами

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук прокомментировал победу форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в номинации на «Харт Трофи» – приза самому ценному игроку регулярного сезона НХЛ.

— На мой взгляд, этот успех Никиты Кучерова полностью не был оценён – ни СМИ, ни болельщиками, ни специалистами.

— Почему?

— Самый ценный игрок определяется голосованием хоккеистов – и я считаю, что это наиболее авторитетное жюри. Ведь именно игроки лучше всех понимают, кто какую роль выполняет в команде и в лиге. Так что тут идёт сугубо профессиональный выбор – без лишних эмоций. И я вам скажу, что выиграть в олимпийском сезоне у того же Макдэвида – это особый успех. Который только усиливает феномен Кучерова, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.