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Экс-директор «Трактора» — о Хёукеланне: думаю, это вратарь среднего уровня

Экс-директор «Трактора» — о Хёукеланне: думаю, это вратарь среднего уровня
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о подписании челябинским клубом лучшего голкипера чемпионата мира — 2026 Хенрика Хёукеланна.

«Впервые в истории «Трактора» будет норвежский вратарь. Но я, честно говоря, больших иллюзий не питаю. Думаю, что это всё-таки вратарь среднего уровня. Норвегия выиграла бронзовые медали на чемпионате мира, но они одолели канадцев, которые в матче за третье место играли спустя рукава. Нужно учитывать, что и уровень турнира упал. Без сборной России, как я считаю, нельзя считать чемпионат мира полноценным.

Однако будем надеяться, что Хёукеланн поможет «Трактору». Алексей Волков — голкипер в прошлом и должен побольше нас понимать во вратарском искусстве. Бронзовый призёр чемпионата мира — интересная вывеска для болельщиков. А раз ему запретили ехать в сборную Норвегии, он должен стараться здесь. Хотя во главе угла сейчас стоят деньги», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

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