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«Либо сейчас, либо никогда». Илья Сафонов — о контракте с «Ванкувером»

«Либо сейчас, либо никогда». Илья Сафонов — о контракте с «Ванкувером»
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Нападающий Илья Сафонов высказался о подписании однолетнего контракта с «Ванкувер Кэнакс».

«Я не еду туда с гарантированным местом в составе и не приезжаю как звезда. Мне придётся доказать, что я достоин этого, и я к этому готов. Судя по нашим разговорам, я понимаю, что у меня будет возможность.

Я в том возрасте, когда кажется, что либо сейчас, либо никогда. Не хочу потом оглядываться назад и жалеть, что не попробовал. Буду играть там, где это будет лучше для команды. Если понадоблюсь команде на фланге, буду играть на фланге», — приводит слова Сафонова R.org.

25-летний Сафонов в минувшем сезоне провёл 68 матчей за казанский «Ак Барс» в КХЛ, набрав 33 (16+17) очка. Также на его счету 43 минуты штрафа и показатель полезности «+18».

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