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«Вашингтон» обменял форварда Хендрикса Лапьера в «Питтсбург»

«Вашингтон» обменял форварда Хендрикса Лапьера в «Питтсбург»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Хендрикс Лапьер был обменян в «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона». Отмечается, что столичный клуб получит выбор в третьем раунде драфта 2027 года и выбор в пятом раунде драфта 2028 года.

В минувшем сезоне 24-летний Лапьер сыграл 74 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал 12 результативных передач. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги на счету Лапьера 158 встреч, 13 шайб и 34 голевые передачи.

Ранее новичок «Вашингтон Кэпиталз» Джордан Кайру поделился мнением о российском нападающем Александре Овечкине, срок контракта которого со столичным клубом истекает 30 июня 2026 года.

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