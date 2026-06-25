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«Сенсация только в том, что в КХЛ приехал европеец». Черкас — о Хёукеланне в «Тракторе»

«Сенсация только в том, что в КХЛ приехал европеец». Черкас — о Хёукеланне в «Тракторе»
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Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира — 2026 Хенрика Хёукеланна.

«Сенсация этого трансфера заключается только в том, что в КХЛ приехал европеец. Всё-таки у них начинает появляться мышление, что спорт — это спорт, а политика — это политика. Начали они возвращаться в КХЛ, чтобы повысить свой уровень, плюс, думаю, в Норвегии и платят меньше, чем в «Тракторе».

Думаю, это интересный вариант. Насколько качественный — посмотрим. Сказать что-то более-менее объективное сейчас сложно, потому что норвежская школа вратарей никогда не пользовалась популярностью у нас в России. Обычно это были финны, шведы и заокеанские друзья. Посмотрим, как минимум ход интересный», — цитирует Черкаса Vprognoze.

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