Инсайдер НХЛ рассказал, что предлагала «Миннесота» за Брэди Ткачука

Инсайдер НХЛ Майкл Руссо в статье на сайте The Athletic рассказал о предложении «Миннесоты Уайлд» за форварда Брэди Ткачука, который в конечном итоге перешёл во «Флориду Пантерз».

«Миннесота сделала крупное предложение по Ткачуку после того, как он включил «Уайлд» в свой список из четырёх команд, ради которых он готов отказаться от пункта о запрете на обмен. Как и в случае с обменом Хьюза, это было эквивалентно четырём выборам в первом раунде драфта», — написал Руссо.

Контракт 26-летнего нападающего с «Пантерз» с зарплатой $ 8,20 млн в год рассчитан до конца следующего сезона. Отметим, что за «Флориду» играет его старший брат Мэттью. Брэди за свою карьеру в НХЛ забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах.