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«Не хочу, чтобы у него были какие‑то мысли о «Монреале». Виктор Козлов — о Жаровском

«Не хочу, чтобы у него были какие‑то мысли о «Монреале». Виктор Козлов — о Жаровском
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил внимание со стороны болельщиков и прессы к форварду Александру Жаровскому. На драфте НХЛ 2025 года игрока под общим 34‑м номером выбрал «Монреаль».

Александр Жаровский добился при вас в «Салавате Юлаеве» значительного прогресса. За ним уже бегают монреальские фанаты!
— Мне говорили, что многие скауты и представители клубов в Северной Америке ждут Александра с нетерпением. Хотят посмотреть на него на льду. Спасибо за комплимент, что Жаровский при мне добился прогресса. Но давайте Александру поменьше лавров. Рановато ему ещё столько внимания журналистов. А то, что он сам себя так показал, — это его заслуга. И всего тренерского штаба. Уфимская организация дала ему шанс в лице нашего руководителя Рената Рашитовича Баширова, который в него поверил. Тренерский штаб с ним хорошо работал. И спасибо партнёрам, с кем он играл. В совокупности ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте.

— Когда Жаровский прилетел в лагерь в Монреале, его вовсю снимали папарацци.
— Это сумасшедший город. Там все помешаны на хоккее. Играть за «Канадиенс» — это большая ответственность. Когда ты выигрываешь, тебя там носят на руках. Но когда ты проигрываешь, то не сможешь даже из дома выходить. Он должен быть готов к этому.

— Уже можно начинать к этому готовиться?
— Нет, сейчас Жаровский принадлежит «Салавату Юлаеву». И я не хочу, чтобы у него были какие‑то мысли о «Монреале». Пусть готовится к сезону КХЛ, выводя себя на новый уровень. Александр, я тебе прямо говорю: готовься! — цитирует Козлова «Матч ТВ».

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