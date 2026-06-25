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«Всё ещё оставляет очень негативное впечатление». Сафонов — о финале Кубка Гагарина — 2026

«Всё ещё оставляет очень негативное впечатление». Сафонов — о финале Кубка Гагарина — 2026
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Экс-нападающий «Ак Барса», а ныне игрок «Ванкувер Кэнакс» Илья Сафонов высказался о поражении в финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (2-4).

«Финал затмевает всё остальное. Он всё ещё оставляет очень негативное впечатление. Я считаю, что мы могли бы сыграть лучше и могли бы победить. Честно говоря, мы сами себя подвели из-за нашего настроя, подготовки и стиля игры.

Некоторые оценивают сезон только по голам и результативным передачам. Но я знаю, сколько работы я проделываю на льду. Есть много вещей, которые остаются незамеченными болельщиками и не отражаются в статистике. С точки зрения командной работы я доволен своим выступлением. Что касается очков, конечно, я хочу больше. Наверное, мне следует показывать более высокие результаты. Я работаю над этим, анализирую свои ошибки и уверен, что могу улучшить свою игру», — приводит слова Сафонова R.org.

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