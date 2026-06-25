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Инсайдер НХЛ назвал канадский клуб, который заинтересован в Кирилле Марченко

Инсайдер НХЛ назвал канадский клуб, который заинтересован в Кирилле Марченко
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Инсайдер НХЛ Давид Паньотта на своей странице в социальной сети Х сообщил, что российским нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Кириллом Марченко интересуется «Монреаль Канадиенс». Более подробную информацию журналист не привёл.

Напомним, контракт 25-летнего форварда с «Блю Джекетс» рассчитан до конца сезона-2026/2027. В минувшей регулярке Марченко провёл 76 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Кирилла 292 встреч и 208 (102+106) очков.

«Коламбус Блю Джекетс» в прошлом сезоне не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, закончив сезон на 11-м месте в таблице Востока.

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