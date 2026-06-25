«Вашингтон» работает над условиями для продления контракта с Овечкиным — Фридман

Журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал, что «Вашингтон Кэпиталз» работает над созданиями условий для продления контракта с Александром Овечкиным.

«Они, вероятно, предпримут ещё один шаг, возможно, расчистят место под потолком зарплат, создав условия для продления контракта с Овечкиным», — приводит слова Фридмана NHL Rumour Report на своей странице в социальной сети Х.

Контракт 40‑летнего хоккеиста с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона. 1 июля форвард получит статус неограниченно свободного агента.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.