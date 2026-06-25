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Макдэвид рассказал, как отреагирует, если Бэбкок посадит его на скамейку на несколько смен

Макдэвид рассказал, как отреагирует, если Бэбкок посадит его на скамейку на несколько смен
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о жёстком стиле управления командой у главного тренера Майка Бэбкока.

«Я знаю, что Бэбкок намекал на тот факт, что это легко сказать в июне – и это действительно легко сказать в июне. А в ноябре, возможно, всё будет немного по-другому. Но мы все согласились, что это то, чего мы хотим. Это то, что нам нужно.

Я не планирую, чтобы это случалось со мной часто. Но когда это произойдёт, это будет заслуженно, и мы будем двигаться вперёд, и мы извлечём из этого урок. Пришло время, чтобы это произошло в «Эдмонтоне». Пришло время. Я рад этому вызову, что тренер будет меня подталкивать», — цитирует Макдэвида Sportsnet.

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