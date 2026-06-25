Карбери: Овечкин был очень впечатлён последними изменениями в составе «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о реакции российского нападающего Александра Овечкина на последние изменения в составе столичного клуба.

«Я говорил с ним сегодня утром, и он был очень впечатлён последними изменениями и очень счастлив за организацию», — заявил Карбери в эфире Sportsnet.

Напомним, ранее «Вашингтон» продлил контракт с главным тренером Спенсером Карбери, выменял у «Сент-Луиса» нападающего Джордана Кайру, а также объявил о переходе форварда Алекса Така из «Баффало Сэйбрз».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.