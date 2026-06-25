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Черкас: странно, что минское «Динамо» не стало продлевать контракт с Шипачёвым

Черкас: странно, что минское «Динамо» не стало продлевать контракт с Шипачёвым
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Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о переходе нападающего Вадима Шипачёва из минского «Динамо» в «Салават Юлаев».

«Честно говоря, мне странно, что минское «Динамо» не стало продлевать с ним контракт. Он успешно играл в Беларуси, на нём строилось большинство, и он это большинство создавал. То, что он перебрался в Уфу, для «Салавата» это очень хорошее приобретение. Они получили мастера и профессионала», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213». Вадим также выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».

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