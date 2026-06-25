Президент ИИХФ Люк Тардиф награждён Олимпийским орденом

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф был награждён Олимпийским орденом на официальной церемонии, состоявшейся во время 146-й сессии МОК в Лозанне, Швейцария. Об этом сообщает пресс-служба ИИХФ.

«Олимпийский орден, высшая награда Олимпийского движения, был вручён в знак признания выдающихся заслуг Тардифа и его многолетней приверженности развитию хоккея на льду во всём мире, а также его значительного вклада в Олимпийское движение», — сказано на сайте ИИХФ.

«Получение Олимпийского ордена — огромная честь. Я принимаю эту награду от имени всего хоккейного сообщества — игроков, тренеров, судей, волонтёров и администраторов, которые каждый день посвящают себя нашему спорту. Олимпийские игры представляют собой лучшее, чего может достичь спорт, объединяя людей разных культур и стран. Я горжусь тем, что хоккей продолжает играть такую ​​важную роль в Олимпийском движении», — заявил Тардиф.

Ранее было объявлено, что Тардиф доработает на своём посту до октября и не будет баллотироваться на новый срок.