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Валерий Ничушкин был обменян из «Колорадо» в «Коламбус»

Валерий Ничушкин был обменян из «Колорадо» в «Коламбус»
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Российский нападающий Валерий Ничушкин был обменян из «Колорадо Эвеланш» в «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает пресс-служба «лавин». «Колорадо» получил выбор второго раунда 2026 года, выбор третьего раунда 2027 года и выбор пятого раунда 2028 года на драфте НХЛ.

Напомним, 31-летний форвард выступал за «лавин» с 2019 года. Ничушкин отработал половину своего восьмилетнего контракта с годовой зарплатой в $ 6,125 млн. У Валерия был список из 12 команд, куда он не хочет быть обменянным. В сезоне-2026/2027 он должен получить бонус в размере $ 1 млн и базовую зарплату в $ 4,8 млн.

В сезоне-2025/2026 Ничушкин сыграл 72 матча, в которых набрал 49 (17+32) очков. В плей-офф на его счету 12 встреч и 4 (2+2) очка. С «Колорадо» Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в 2022 году.

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