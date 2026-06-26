«Так и поступают легенды». Уилсон – о ситуации с контрактом Овечкина с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о российском форварде Александре Овечкине и его контракте со столичным клубом.

«Он лучший, действительно лучший. Замечательный человек, с ним всегда весело, и он играет огромную роль в нашей команде. Посмотрим, что будет. Он вправе делать всё, что захочет, и так, как сам захочет. Именно так и поступают легенды», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Контракт 40‑летнего хоккеиста с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона. 1 июля форвард получит статус неограниченно свободного агента. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге.