«Никогда не видел ничего подобного». Форвард «Вашингтона» — об Овечкине

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился эмоциями от игры российского нападающего Александра Овечкина.

«Пока он здесь, он остаётся Ови. Я никогда не видел ничего подобного. Его жажда, его страсть — он хочет забивать больше всех. Его способность постоянно заставлять себя оставаться великим из года в год, несмотря на любое давление и любые рекорды, которые маячат впереди, просто поражает. Если он вернётся, я не ожидаю, что что-то изменится. Честно говоря, я никогда не задумывался о том дне, когда Ови больше не будет в «Вашингтоне». Когда этот момент наступит, тогда и будем думать», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Контракт 40‑летнего хоккеиста с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона. 1 июля форвард получит статус неограниченно свободного агента. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге.